Brunna Gonçalves desmente entregador que expôs Ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves se pronunciou no início da tarde desta quarta-feira (15), após um motoboy expor nas redes sociais que a cantora Ludmilla teria sido arrogante com ele durante uma entrega e teria se recusado a receber o pedido. No entanto, ela desmentiu as acusações postando imagens de câmeras de seguranças.



Em uma sequência de vídeos publicados no story do Instagram, a influenciadora detonou a atitude do rapaz. "O que aconteceu hoje é que você, que ao invés de fazer seu corre, do seu trabalho, de boa, vai ficar inventando coisas para se crescer por causa de live, por causa da televisão", iniciou ela.



Brunna continua e explica o que realmente aconteceu mostrando as câmeras de segurança. "No dia 21 de março, eu fiz um pedido, eu não estava em casa, eu pedi no aplicativo para entregar aqui em casa. A Ludmilla não estava em casa, estava ensaiando para o Coachella. Eu não estava em casa, só que estava em casa era a Neth, que é a moça que trabalha aqui", disparou a dançarina.



Contudo, a esposa de Ludmilla não perdeu tempo e desmentiu o rapaz mostrando a filmagem da entrega. Nos vídeos, em nenhum momento a artista passa por ele e sim, uma vizinha. "Ele falou que a Ludmilla passou por ele e não pegou. Ah, vocês viram na imagem quem foi que passou por ele, né? Giovana. Giovana nem mora aqui. Giovana não sabe como é que ela vai pegar uma entrega numa casa que ela não mora", afirmou Brunna.



Por fim, a influenciadora expôs que elas têm uma norma de não receberem mais nenhum pedido por problemas parecidos como esse. "A gente tem uma norma de segurança aqui, a Neth, que é responsável por pegar essas encomendas, porque já tiveram ocasiões aqui". E finaliza comemorando por ter as imagens de câmeras de segurança. "Meu amor, se a gente não tem essa câmera de segurança para provar que aquilo não existiu, as pessoas irão acreditar no entregador".

