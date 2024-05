Cristina Mortágua pode ser presa por dirigir alterada

A Justiça pode determinar detenção de 6 meses a 3 anos de prisão para a ex-modelo e atriz Cristina Mortágua por dirigir sob influência de substâncias hipnóticas, segundo o colunista Daniel Nascimento, do ODIA.

Famosa nos anos 90, Cristina foi flagrada dirigindo de forma alterada no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2017. Na ocasião, um policial registrou a ausência de pneu em uma das rodas de seu carro e ela colidiu com outro veículo na via.

De acordo com documentos obtidos pelo colunista, o exame de corpo delito detectou o uso de substâncias hipnóticas, sem revelar o que de fato ela usou. O exame abrange álcool, sedativos e entorpecentes.

Contudo, o Ministério Público propôs um acordo de não persecução penal para que a atriz não fosse indiciada e cumprisse a pena com pagamento de multa ou serviço comunitário.

No entanto, Cristina e seus advogados não se manifestaram nos autos do processo. Agora, ela aguarda a decisão da Justiça e responderá criminalmente dentro do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, além de reparar os danos causados ao outro veículo.