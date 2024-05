Ex-BBB surge abalada e expõe vício do filho em drogas

Tereza Souza fez um desabafo com seus seguidores, nesta quarta-feira (15). A ex-BBB revelou que está passando por dificuldades com o filho David, de 37 anos. O jovem que enfrenta um vício com drogas foi impedido de acessar uma boca de fumo, pela mãe. Desesperada, a influenciadora pediu ajuda para conseguir interná-lo em uma clínica de reabilitação.

O relato da ex-sister comoveu os fãs. Tereza contou, através das redes sociais, que precisou usar todas as economias que tinha, nos últimos cinco anos, para tentar salvar a vida do filho. Ela não tinha compartilhado a situação até então. Contudo, após ver o filho tentar entrar em uma boca de fumo e conseguir impedi-lo, resolveu expor a situação e pedir ajuda.



No relato, a mulher faz o apelo: "Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fumo comprar crack. Não sei mais o que faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer". Ela ainda continua: "Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que Davi vem de um internamento atrás do outro. Todo o meu dinheiro foi gasto nas internações dele".