Léo Santana expõe crise no mercado após shows de Ludmilla e Ivete cancelados

O cantor Léo Santana fez uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (15), para comentar sobre a sua nova turnê pelo Brasil chamada "PaGGodin". No entanto, o artista aproveitou para comentar sobre a crise no mercado da música, após Ludmilla e Ivete Sangalo cancelar turnê com dezenas de shows.



O conhecido GG da Bahia começou lamentando o cancelamento das turnês das cantoras. "Essa história da Lud e da Ivete terem cancelado envolve diversos outros fatores, que, nesse caso, eu não sei quais são. Eu confio muito no meu time, também aos contratantes, nos nossos parceiros que estão comigo quase nestes 20 anos de carreira. Então, tem muita coisa que, de fato, vai dar certo nessa turnê", declarou.



Em seguida, ele explicou que o mercado da música vem passando por dificuldades. "Não só devido a essas duas turnês serem canceladas, mas o mercado da música também está preocupante. Vender ingressos hoje não está fácil. Não mesmo. Tá difícil, mas a gente tem que ir para luta, não tem jeito".



Ainda durante a coletiva, o artista baiano revelou que dará início aos shows de seu novo projeto de pagode romântico e a cada ingresso vendido, R$ 6 serão revertidos para ajudar as vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul.



“O PaGGodin é a realização de um sonho de longa data, e hoje tenho o prazer de anunciar que tiramos do papel depois de um tempo planejando. Além de ser algo que eu sempre tive vontade de fazer, por minha admiração pelo gênero, também recebi muitos pedidos dos meus fãs que me pedem para entregar um trabalho nesse estilo”, conta Léo Santana.

