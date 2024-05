Pedro Scooby revela que amigos foram hospitalizados após voluntariado no RS

, Scooby declarou: "Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time. Dois estão com H1N1, um está no hospital. Graças a deus eu estou bem, só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e outra contra a Hepatite". Além disso, o atleta agradeceu a esposa, Cintia Dicker, que está ajudando em campanhas de arrecadação para doações ao estado gaúcho.Scooby não poupou elogios para a amada: “Patroa está fazendo um trabalho lindo, não tinha essa dimensão, porque estava no Rio Grande do Sul resgatando pessoas. Quando eu cheguei aqui que eu entendi o trabalho que ela está fazendo de ajudar as pessoas que estão querendo enviar mantimentos para o Sul". E completou: "Carreguei caixas o dia inteiro ajudando ela e a amiga dela. Fechamos dois caminhões”. Pedro Scooby usou as redes sociais para compartilhar com os fãs que dois amigos ficaram doentes durante o trabalho voluntário de resgate às vítimas no Rio Grande do Sul. Eles foram diagnosticados com a gripe H1N1 e um deles precisou ficar internado para tratar a doença. Já o surfista, contou que voltou ao Rio de Janeiro e precisou tomar duas vacinas, uma antitetânica e outra contra a Hepatite A. No relato , Scooby declarou: "Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time. Dois estão com H1N1, um está no hospital. Graças a deus eu estou bem, só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e outra contra a Hepatite". Além disso, o atleta agradeceu a esposa, Cintia Dicker, que está ajudando em campanhas de arrecadação para doações ao estado gaúcho.Scooby não poupou elogios para a amada: “Patroa está fazendo um trabalho lindo, não tinha essa dimensão, porque estava no Rio Grande do Sul resgatando pessoas. Quando eu cheguei aqui que eu entendi o trabalho que ela está fazendo de ajudar as pessoas que estão querendo enviar mantimentos para o Sul". E completou: "Carreguei caixas o dia inteiro ajudando ela e a amiga dela. Fechamos dois caminhões”.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Dá para perceber a exaustão no rosto dele, que todos fiquem bem". "E ainda falam que ele só foi por mídia". "O bichinho até deu uma emagrecida, melhoras para todos". "A única pessoa dos “influenciadores “ que consigo ver verdade, quando diz que está ajudando as pessoas do sul!". "Meu Deus gente, a galera que está ajudando, tudo ficando doente". "Triste realidade nossa… assim como o Scooby, imagina quem está direto nos resgates, trabalhando incansavelmente".



Vale lembrar que Pedro Scooby liderava uma das equipes de resgate. Outros surfistas como Lucas Chumbo, Ian Consenza e Iankel Noronha também estavam ajudando no estado gaúcho com o resgate às vítimas ilhadas nas enchentes. Os atletas chegaram ao Rio Grande do Sul na segunda-feira (6) e foram embora no sábado (11).