Rafael Cardoso sai às presas de sua residência após perseguição

Rafael Cardoso estaria preocupado com sua integridade física. Isso porque o ator, que se envolveu em uma confusão com o gerente de um bar na Barra da Tijuca, estaria sendo perseguido por conhecidos do rapaz. O grupo teria descoberto até mesmo informações particulares do artista.

O desentendimento aconteceu em fevereiro deste ano e desde então, conhecidos da “vítima” estariam perseguindo Rafael, conforme divulgado pelo jornalista Daniel Nascimento. O caso trouxe insegurança para o ator.



Entretanto, o caso passou um pouco dos limites. O grupo em questão teria descoberto onde o ator reside e tentado acessar o local. Trata-se de um condomínio fechado, com segurança armada, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro.



Contudo, em razão do reforço da segurança do local, os envolvidos não conseguiram entrar sem a autorização de um morador. Apesar disso, Rafael teria sido notificado da tentativa e foi tomado por uma onda de insegurança.



Por fim, o ator decidiu deixar o imóvel e se mudar. Apesar disso, a assessoria de Rafael Cardoso nega a informação. De acordo com a equipe do artista, ele não mora no imóvel em questão desde o ano passado e vive com sua filha caçula e Carol Ferraz em um apartamento, no Rio.