Ludmilla teria tido show cancelado por fracasso de vendas

A turnê "Ludmilla in the house", de Ludmilla, foi cancelada nesta quarta-feira (15) após o fracasso nas vendas de ingressos, de acordo com a produtora 30e, responsável pela organização do evento.

Segundo informações da Billboard Brasil, os shows que celebrariam os 10 anos de carreira da cantora estavam à venda desde dezembro de 2023, em locais com capacidade de 10 mil a 20 mil pessoas e ingressos variando de R$ 95 a quase R$ 500. No entanto, a procura não passou de 500 ingressos vendidos.

Em seu Instagram, Ludmilla lamentou o ocorrido, pediu desculpas aos fãs e culpou a produtora. “Vocês que me acompanham aqui sabem o quanto eu sou exigente com as minhas entregas, o quanto eu sou exigente quando se trata do meu público, dos meus fãs, de levar alegria para eles, para celebrar. Então, é uma coisa muito séria que não poderia ser feita de qualquer jeito”, disse a cantora.

A turnê "A Festa", de Ivete Sangalo, que seria realizada pela mesma produtora, também foi cancelada. A 30e, no entanto, afirmou que a decisão partiu exclusivamente das artistas. No caso de Ludmilla, sem nenhuma negociação prévia ao seu comunicado.

“A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês. [...] A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso”, comunicou a produtora em nota oficial.