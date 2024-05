Amanda Meirelles socorre animais debilitados em abrigo no RS

Amanda Meirelles emocionou a internet com um vídeo que mostra seu esforço para socorrer um cachorro resgatado durante as enchentes no Rio Grande do Sul. A médica foi um dos assuntos mais comentados no X – antigo Twitter – na manhã desta quinta-feira (16).

O vídeo foi publicado por Laís Schuh, nutricionista e voluntária no resgate de animais no estado, sem que a ex-BBB soubesse. Na postagem, Laís elogiou o trabalho de Amanda e destacou sua dedicação.

“Muita gente já passou por aqui ajudando, sendo voluntária. Muitos com bastante visibilidade inclusive, mas ninguém foi como a Amanda Meirelles. Ela chegou aqui sem qualquer pretensão de ser vista. Meteu a mão na massa, foi atrás de local para a gente colocar os animais resgatados, socorreu os que chegavam muito debilitados e divulgou nosso trabalho. Assim, de graça. Sejamos sempre gratos a quem merece! Muito obrigada, Amanda! Tu foi incrível”, escreveu na legenda.

A médica agradeceu o carinho na publicação. “Me emociona ver essa mensagem, de verdade, de coração. Aprendi coisas que vou levar para a vida. O mundo precisa de pessoas como vocês que entregam o que são, e são tanto”, respondeu.

Nas redes sociais, Amanda foi bastante elogiada. “A empatia da Amanda constrange, sabe? Por mais seres humanos como ela nesse mundo!”, comentou um internauta. “É por isso que ganhou o BBB, por ser uma pessoa do bem, que dá um show de humanidade sem precisar forçar nada”, disse outro. “Você [Laís] conseguiu, de fato, conhecer a Amanda. Ela é isso, puro afeto com os outros. Obrigada pela sensibilidade de compartilhar isso”, acrescentou outra pessoa emocionada.

Resgate de animais

Voluntária em Canoas, a cidade mais afetada pelas chuvas, Amanda fez um apelo para ajudar os animais em abrigos. “Os animais são resgatados e precisam de um lugar para ficar. Nos ajudem com lar temporário”, pediu. A ex-BBB também solicitou doações de geradores, ração, focinheiras e luvas anti-mordida.