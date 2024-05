Lucas Guimarães chora ao ver Carlinhos Maia quase se afogando

Lucas Guimarães surgiu abalado nas redes sociais, nesta quinta-feira (16), ao revelar que Carlinhos Maia quase se afogou ao pular em um rio. Os influenciadores estavam fazendo um passeio de barco em Alagoas, quando o caso aconteceu.

Contudo, o que era para ser um momento de descontração, virou um verdadeiro desespero. No relato publicado no Instagram, Lucas explica:"Pretinho achou de pular no rio, quase se afogou, fiquei louco gritando. Mandei parar o barco e tudo. Fiquei num estado de nervos muito grande".



O influenciador revelou que quando olhou para o mar viu Carlinhos de mão levantada enquanto nadava. A cena causou estranheza e Lucas percebeu que havia algo de errado: "Eu conheço ele. Sei que ele tem refluxo e fica com falta de ar. Fiquei muito preocupado na hora".



Entretanto, após o momento de desespero, Guimarães disse, aliviado: "Você está proibido de me dar um susto como esse na sua vida. Que loucura! Hoje você me deu um misto de emoções, não lembro a última vez que senti isso. Te amo, viu? Estou com trauma de perder quem eu amo muito… Deus me perdoe, mas já perdi minha vozinha, meu pai e minha mãe. Não quero perder o amor da minha vida".



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Meu Deus, é o rio São Francisco? Esse rio e tantos outros é tão perigoso, nunca esqueceu da morte do ator Domingos Montagner”. “Chorei junto com ele assistindo eles contarem”. “Gente, já pensou a tragédia que seria? Tá repreendido”.

