MC Daniel vive affair com ex de Rennan da Penha

O amor está no ar! MC Daniel está com um novo affair. Depois de se relacionar com famosas como Mel Maia, Yasmin Brunet e Jade Picon, o cantor agora está conhecendo melhor a Lorena Maria. A influenciadora já viveu um romance com o jogador Vinícius Jr. e com o funkeiro Rennan da Penha.

Contudo, apesar de ainda não ser um relacionamento público, Daniel e Lorena foram flagrados algumas vezes, bem juntinhos. Segundo o jornal Extra, a influenciadora já até conheceu os avós do amado, quando esteve de passagem pelo Rio de Janeiro e levou mimos para causar uma boa impressão.



Entretanto, a história não para por aí. Parece que vizinhos do cantor têm visto Lorena Maria com frequência, nas dependências do condomínio. Há cerca de um mês, a empresária tem visitado religiosamente o MC.



Apesar disso, internautas garantem que a aproximação dos dois não é tão recente assim. O romance teria começado há mais tempo. Isso porque o artista já mostrou a presença de Lorena em algumas gravações, e a jovem faz questão de não esconder a passagem pelas cidades em que Daniel cumpre agenda.



Nas redes sociais internautas escreveram: “Casal lindo, ela é maravilhosa”. “MC Daniel só pega mulher bonita”. “Gente, pior que eu acho que eles combinam”. “Ela arrasou, MC Daniel é maravilhoso”. "Será que a Yasmin Brunet ficou com ciúmes?".