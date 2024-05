Erasmo Viana tem vídeo íntimo vazado na web

Erasmo Viana teve um vídeo íntimo vazado, nesta quarta-feira (22). Nas imagens, o influenciador aparece tendo relações sexuais com uma mulher até o momento desconhecida. O conteúdo viralizou nas redes sociais.

Acredita-se que o vídeo vazou de uma plataforma de conteúdo adulto em que o influenciador possui uma conta ativa desde 2022. Erasmo cobra um valor mensal de R$ 79,90 para se exibir como veio ao mundo.

Nas redes sociais, internautas escreveram: “Será que a mulher tá viva?” “Acabei de ver o vídeo do Erasmo, queria ser a moça”. “Vi o vídeo do Erasmo e meus amigos, que sabor”. “Meu Deus, o vídeo do Erasmo Viana... Gente, fui curiosa e agora tô passando mal”.

Contudo, outros também opinaram: “O que é esse vídeo do Erasmo? Passei mal só de ver”. “Que delícia esse vídeo do Erasmo, Deus tem mesmo suas preferidas”. “Tô chocado e não tem nem como mentir que não é ele”.

Apesar da repercussão, Erasmo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Vale lembrar que o influenciador é ex-marido da musa fitness, Gabriela Pugliesi, que agora responde apenas como “Gabriela”. O casamento chegou ao fim em fevereiro de 2021, após 4 anos juntos.

