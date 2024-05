Inexperiência de Rafa Kalimann tem dado trabalho em "Família É Tudo"

A nota zero que Rafa Kalimann ganhou por sua atuação na novela “Família É Tudo” repercutiu bastante nas redes sociais. Contudo, a desaprovação do desempenho da novata da dramaturgia rendeu ainda mais assunto internamente nos bastidores da novela. E, sim, caro leitor, equipes e até mesmo atores da trama vibraram com a tal nota zero.

O motivo? A coluna Mariana Morais te conta agora! Ocorre que, nos bastidores das gravações, Rafa Kalimann tem dado trabalho em cena. Segundo fontes da coluna, a ex-BBB tem tido bastante dificuldade para decorar os textos. Além disso, Rafa também tem atrasado a rotina de gravações, pois não consegue gravar cenas completas.

Como alternativa para fazer as gravações avançarem, as equipes têm improvisado gravando boa parte das cenas dela no molde “Kiu”, que é quando se junta cortes diferentes da mesma gravação para transformar em uma cena só. Contudo, o objetivo de gravar a cena completa sem cortes tem sido cada vez mais difícil com Rafa Kalimann.

Nos bastidores, tanto equipes quantos alguns dos artistas que acabam contracenando com a Rafa têm reclamado do desempenho dela em cena. E as reclamações não são de agora... Justamente por isso muita gente gostou da nota zero recebida pela atriz novata, que estreou nas novelas da TV Globo logo na pele de uma vilã, chamada Jéssica.

Como justificativa para a nota zero da atuação de Rafa Kalimann, a jornalista Anna Luiza Santigado disse o seguinte:“Nota zero para a escalação de Rafa Kalimann para um papel de destaque em ‘Família é tudo’. Fazer vilã é uma tarefa difícil. Ainda inexperiente como atriz, ela poderia ter começado com outra personagem”, escreveu Anna Luiza em sua crítica.





