Mara Maravilha está em novo reality de Tom Cavalcante

A Coluna Mariana Morais descobriu com exclusividade mais uma participante que fará parte do reality "Acerte ou Caia", de Tom Cavalcante, na TV Record. Mara Maravilha está entre os nomes de peso do elenco. O programa tem previsão de estreia para agosto deste ano.

Mara Maravilha participou da gravação na última quinta-feira (23), junto com o marido. As captações do reality começaram na quarta (22). O programa “Acerte ou Caia” está sendo gravado em Buenos Aires, na Argentina, e será exibido aos domingos.

Contudo, Mara Maravilha não é o primeiro nome a vazar. A jornalista Fábia Oliveira divulgou esta semana que Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, também está confirmada entre os 176 participantes do reality. Entretando, a apresentadora não pediu demissão do SBT.

Além disso, outros nomes de peso também já teriam sido confirmados. Dentre eles, o da apresentadora do SBT, Flor Fernandez. E ainda, outra figura bem conhecida na TV, Fernando Rocha. O jornalista já esteve a frente do programa Bem-Estar.

Vale ressaltar que o "Acerte ou Caia" é um formato da Polka, uma produtora argentina. Ao todo, serão exibidos 16 episódios, com 11 pessoas cada. Os participantes do reality irão disputar o prêmio de trezentos mil reais. Ainda faltam outros nomes de integrantes a serem divulgados.