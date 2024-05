Giovanna Lancellotti confirma romance entre Marquezine e João Guilherme

Nesta quinta-feira (23), aconteceu no Rio de Janeiro um evento carnavalesco fora de época, na Cidade do Samba. O evento contou com a presença de diversos artistas, entre eles, Bruna Marquezine e João Guilherme. Apesar do suposto casal não ter chegado junto a festa, a atriz Giovanna Lancellotti confirmou o namoro deles.

Acontece que, na entrada do evento, o colunista Lucas Pasin, do Splash, questionou Giovanna sobre o que ela achava do namoro entre Marquezine e João Guilherme. No entanto, sem rodeios, a atriz abriu o jogo sobre a relação dos amigos.



"Claro que eu apoio [o casal]. Eu adoro os dois. Eu acho os dois maravilhosos, inteligentes, sagazes. Duas pessoas solteiras, até então, desimpedidas, por que não? Claro, sempre apoio", disparou Lancelloti, confirmando os rumores.

Contudo, antes da Giovanna Lancellotti confirmar o romance dos dois. Bruna Marquezine chegou a ser questionada ao chegar no evento e se negou a responder. "Eu sei que você tem que perguntar, mas você sabe que eu também não vou te falar, né?", disparou a atriz.

João Guilherme, por sua vez, escutou a pergunta dos jornalistas e não respondeu. Apesar das especulações e flagrantes desde o ano passado. Os dois evitam falar sobre o romance e até o momento não confirmaram o namoro.