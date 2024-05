Tony Ramos recebe alta após passar por duas cirurgias no cérebro

O ator Tony Ramos recebeu alta, na manhã desta sexta-feira (24). O artista estava internado no Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio desde o dia 16 de maio. Em menos de 10 dias, ele passou por duas cirurgias no cérebro.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da unidade de saúde. Tony Ramos deu entrada no hospital após se sentir mal na semana passada. Ele estava com gravações marcadas e no mesmo dia foi submetido a uma cirurgia pra drenar um hematona subdural, que nada mais é que um sangramento intracraniano.

Três dias depois, o artista precisou passar por uma nova cirurgia. Segundo o hospital, ele teve distúrbios de coagulação que resultou em um novo sangramento intracraniano. Contudo, após as duas cirurgias, o quadro clínico de Tony Ramos evoluiu.

Na última quarta-feira (22), ele recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo e continuou com o processo de reabilitação com fisioterapia no quarto. Até que na manhã de hoje, após alguns exames, o artista deixou o hospital.

Vale ressaltar que Tony Ramos tem 75 anos e completou recentemente 60 anos de carreira. Somente na TV Globo, ele trabalhou 46 anos. Recentemente, ele interpretou o vilão Antônio La Selva, em Terra e Paixão.