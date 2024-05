Militão demite babá da filha; Entenda

Éder Militão demitiu a babá de sua filha, nesta sexta-feira (24). O atleta pediu que uma pessoa de sua equipe entrasse em contato com a funcionária para rescindir o contrato, após a doméstica viajar com Karoline e a criança. Isso porque o jogador não concorda que Karol mude de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde a Cecília está neste momento com a mãe.

Após descobrir a atitude do ex-companheiro, Karol se irritou e declarou: “Como vocês já bem sabem, fale o que quiser sobre mim, invente o que você quiser sobre mim, que a gente vai se resolver na Justiça. Não tente prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tá aqui pra ajudar, inclusive num momento que você não está, que é a minha funcionária doméstica, não”.



Em seguida, ela acrescentou: “Essa pessoa que tá aqui em casa foi contratada por Éder Militão pra cuidar da Cecília, cuidar da alimentação, da organização do quarto dela, da limpeza das roupas dela, tudo isso. Já que a Cecília está no Rio de Janeiro, ela também está no Rio de Janeiro para cuidar da Cecília e onde a Cecília estiver, ela vai estar pra cuidar da Cecília. Mas essa mesma funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília dizendo que ela foi demitida simplesmente pelo fato de que ela está no Rio de Janeiro”.



Contudo, Karoline ainda afirmou que o jogador não pagou o salário de uma professora de Cecília: “Sinceramente, isso daí é a maior baixaria que ele pode fazer só porque a gente está no Rio de Janeiro, sendo que todo mundo está continuando as mesmas funções em prol da Cecília, que é a maior interessada disso tudo. É sujo, é baixo, e assim, não está prejudicando uma pessoa só, que é a minha funcionária do lar Ele está prejudicando também a professora de natação, que é 800 reais, que eu acabei de saber também que ela está sem receber. Ela está sem receber 800 reais porque ele está com essa birra”.



Entretanto, quem também se pronunciou sobre o caso foi a advogada da influenciadora, que afirmou: “O jogo mais sujo de toda a história. Prejudicar uma empregada com salário de R$ 2.500 e uma prestadora de serviços com um pagamento de R$ 800, atingindo diretamente a própria filha para afetar a mãe é doentio, baixo, burro e ilegal. Já deu de tentar apaziguar tudo. Excedeu todos os limites e eu também não vou mais colocar panos quentes não”.