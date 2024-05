MC Gui escapa de acidente de carro e ajuda vítima

MC Gui foi surpreendido nesta sexta-feira, após quase bater em um caminhão que vinha desgovernado na Rodovia Fernão Dias, que liga a Grande São Paulo a Belo Horizonte. O cantor desceu do seu veículo, uma BMW, para ajudar outro carro que acabou colidindo na ação.

Por conta do descontrole do caminhão, o veículo que dirigia na frente do cantor, capotou. MC Gui não pensou duas vezes e foi tentar socorrer o condutor e carona do carro que se envolveu no acidente. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.



Contudo, ainda não se sabe de detalhes sobre o estado de saúde da vítima. Apenas que era do sexo masculino. Além disso, após o capotamento, o rapaz ficou preso dentro do veículo, mas o funkeiro tentou ajudá-lo a sair do local.



Ainda segundo o jornalista, o funkeiro estava voltando de um evento automobilístico com seu pai, Rogério Alves. O MC, inclusive, teria saído antes do compromisso acabar porque estava com a agenda cheia.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Ajudou as vítimas do Rio Grande do Sul, agora presta socorro às vítimas desse acidente. O menino cresceu, parece ter amadurecido.Isso é maravilhoso”. “Ajudou no Rio Grande do Sul, ajudou agora… superou os erros da Disney. Evolução é tudo”.