Diogo Defante mostra resultado de cirurgia no olho

Diogo Defante finalmente mostrou para o público o resultado da sua cirurgia no olho. O humorista fez uma live, na última quinta-feira (23), com duração de mais de cinco horas, para realizar uma espécie de “chá revelação”.

O ao vivo reuniu cerca de 27 mil fãs. Defante fez o procedimento cirúrgico em fevereiro deste ano. O humorista operou a pálpebra do olho esquerdo, para corrigir uma ptose palpebral, que é a queda da pálpebra superior. Desde então, Diogo usava um tapa olho.



Além disso, Diogo publicou o registro do antes e depois no Instagram e escreveu: "Foram longos cinco meses passando por diversos procedimentos pela complicação q eu tinha (em breve conto c detalhes). Eu disse “TINHA”!! GRAÇAS A DEUS TO CURADO".



Contudo, em seguida, ele falou sobre algumas complicações: “Na verdade, não era só a ptose. Descobri que era muito pior do que eu imaginava, e só descobri durante a cirurgia. Fiz vários procedimentos para tratar, tomei corticoide por meses, fiquei com efeito colateral, de humor e tudo. Mas tô muito feliz porque não tenho mais nada e porque ficou bonitinho, tá ligado?”



Nas redes sociais, internautas reagiram ao novo visual do humorista. “Tirou sua marca registrada”. “Eu pegava”. “Estranhamente bonito”. “Só porque o cabelinho disse que era feio”. “Virou outra pessoa”. "Meu Deus, não esperava. Ficou lindo!".