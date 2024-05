Karoline Lima rebate acusação de ser péssima mãe

Karoline Dias rebateu, na tarde desta segunda-feira (27), as supostas críticas feitas por duas funcionárias que a acusaram de ser uma péssima mãe. O pronunciamento veio após vazar uma troca de mensagens entre uma possível babá que teria cuidado de Cecília por três meses e uma empregada doméstica de Éder Militão. A influenciadora acredita que as supostas "provas" estão sendo plantadas pelo atleta.

Em um vídeo publicado na rede social, Karoline começa: "Eu fiquei calada por anos sobre tudo o que eu passei, não porque a Justiça queria calar minha boca, nunca foi por isso. Foi porque eu queria preservar minha filha e também porque eu tinha uma dependência emocional absurda nele (Éder Militão). E eu sabia que a partir do momento que eu abrisse minha boca, ele ia querer jogar sujo comigo".



Contudo, a influenciadora insinua que as informações divulgadas nesta tarde por uma jornalista, foram plantadas pelo ex-companheiro, Éder Militão. "Magicamente, desde que eu abri a minha boca para falar, começaram a surgir matérias plantadas, print sem foto, sem data, sem nada. Coincidentemente ou não, desde ontem, vários veículos de comunicação estão recebendo fontes, prints, exclusivas infundadas sobre mim".







Ainda sobre os prints divulgados da suposta conversa entre a babá e a doméstica, Karoline disse: "Prints sem cara, sem nome, sem data, de uma suposta babá que ficou três meses comigo, dizendo que eu era uma mãe ruim e defendendo o lixo humano do Éder Militão. Essa moça me viu parcialmente só pelo tempo da madrugada que era o tempo que estava na minha casa. Ela me viu chorar, me viu depressiva...Nenhuma outra pessoa entrou na minha casa pra cuidar da Cecília, e ela jamais falaria isso de mim. Primeiro porque não é verdade, segundo porque ela só estava lá pela madrugada, que teoricamente era um momento pra eu dormir".





Por fim, Karoline Lima divulgou um print em que a babá manda uma mensagem para ela. No texto, a cuidadora escreve: "Se precisar de qualquer coisa, estou aqui pra te ajudar. Se você quiser que eu vá te fazer companhia pela tarde, eu não me importo". Em seguida, a influenciadora fala: "Eu quero que provem o que estão falando, porque inventar, criar, comprar pessoas é muito fácil. Principalmente quando se tem dinheiro. Então prova, eu quero foto, eu quero nome, eu quero data, porque se não vai ficar fácil demais para vocês".