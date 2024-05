Ex-marido de Ana Hickmann é investigado por desvio de dinheiro

O empresário Alexandre Correa e a ex-assistente de Ana Hickmann, Claudia Helena dos Santos, estão sendo investigados pela DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Isso porque, os dois teriam recebido cerca de R$ 947 milhões em uma conta na Inglaterra.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (28) pelo portal Leo Dias. Além disso, o jornalista já havia noticiado que Alexandre e Claudia foram acusados de falsificar as assinaturas de Ana Hickmann para conseguir empréstimos e desviar dinheiro.

Para o F5, da Folha de São Paulo, o DEIC confirmou por meio de nota a notícia divulgada pelo portal Leo Dias de que eles abriram uma investigação contra os dois para apurar o montante recebido em uma conta internacional.

“O caso é investigado por inquérito policial na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do DEIC. O conteúdo dos documentos apresentados é analisado e a autoridade policial aguarda a chegada de outros laudos periciais já requisitados para conclusão do caso”, disse o departamento.

Foram cinco supostas movimentações, a primeira foi um depósito de R$ 500 milhões. Em janeiro de 2021. Em seguida, mais R$ 200 milhões entraram na conta. Já em março de 2022, foram 12 milhões de dólares (R$ 61,8 milhões na atual cotação). Logo depois, mais R$ 15 milhões. E a última movimentação foi em agosto do mesmo ano, com mais 33 milhões de dólares, cerca de R$ 170,1 milhões. No entanto, nenhum valor foi retirado.