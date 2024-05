Ex-BBB Giovanna Pitel chora e revela que sofreu xenofobia

Chorou! Durante uma entrevista para o Pod Delas, a ex-BBB Giovanna Pitel desabafou e revelou sofrer preconceito por conta de seu sotaque. A alagoana não conteve as lágrimas, após dividir com os internautas a quantidade de comentários de cunhos xenofóbicos que recebe na internet.

Giovanna Pitel, que é nascida em Alagoas, contou que os ataques são especialmente devido ao sotaque alagoense: “Eu não imaginava a proporção gigantesca. São muitos comentários. E são comentários disfarçados de opiniões”, comentou Pitel.

A ex-reality ainda ressaltou não ligar para os haters: "Eu não ligo para os haters, porque eles não vão me ajudar em nada do que eu preciso fazer. Mas isso vem de pessoas com que eu convivo, não é um comentário isolado", indagou ela.

Na conversa, Giovanna Pitel disse que já esperava sofrer o preconceito racial depois de ganhar visibilidade. “O racismo eu já esperava. A xenofobia foi novo. E isso reflete muito na minha vida. Porque eu preciso fazer isso dar certo”, frisou ela, que ganhou a chance de apresentar um programa em um canal fechado da Globo.