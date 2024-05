Gracyanne Barbosa dá primeiro indício de reconciliação com Belo

Voltaram? A musa Gracyanne Barbosa resolveu matar saudades da sua ex-sogra, Terezinha Vieira, mãe do cantor Belo. Apesar da separação, a dançarina mostrou que mantém um bom relacionamento com a genitora do pagodeiro.

O momento foi registrado, na última quinta-feira (30), nas redes sociais da famosa. A musa, além de posar ao lado de dona Terezinha, a quem chamou de "sogrinha", revelou que iriam fazer um passeio, sem dar muitos detalhes do encontro.

Desde a polêmica separação do ex-casal, a dançarina de pole dance parece estar curtindo a vida de solteiro. Gracyanne Barbosa compartilha diariamente a sua rotina, e não exita em mostrar presentes recebidos de seus admiradores secretos.

Alguns internautas chegaram a questionar a procedência das joias que a influenciadora vem recebendo, e a duvidar de quem de fato poderia estar por trás desses "agrados misteriosos". "Ela quer fazer ciúmes no Belo e se auto presenteia", indagou um usuário.

Vale lembrar que Belo e Gracyanne ficaram juntos por 16 anos. O fim do casamento foi anunciado após rumores de traição por parte da dançarina que, em seguida, confirmou ter vivido um affair com o personal trainer Gilson de Oliveira.