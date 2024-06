Éder Militão se derrete pela nova namorada, que é ex de Léo Pereira

Na legenda da publicação, Éder Militão escreveu: "Depois de uma temporada muito difícil e de muita luta, estou feliz e realizado em poder compartilhar essa conquista em família! Obrigado por tudo, amo vocês!"



Vale lembrar que Karoline Lima e o jogador do Real Madrid terminaram em 2022. Já o zagueiro do Flamengo e Tainá Castro romperam em abril de 2021. Antes de se envolver com Taína, Militão se relacionou com outra influenciadora, Cássia Lourenço. O romance não deu certo. Na época, Cássia explicou que o fim foi motivado por muita pressão e mentiras, que provocaram “problemas psicológicos” nela.

Contudo, já o atleta rubro-negro e Karoline, assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, através de uma postagem em conjunto nas redes sociais. Os dois teriam se aproximado após uma festa de réveillon em Maracaípe, Pernambuco.