Record tem prejuízo com gravações de novo programa de Tom Cavalcante canceladas

A Coluna Mariana Moraais descobriu com exclusividade que a Record precisou suspender as gravações do reality "Acerte ou Caia", após o apresentador Tom Cavalcante precisar se ausentar, por causa de um problema familiar. Isso porque um parente do comunicador está passando por um problema grave de saúde.

O programa da emissora estava sendo gravado em Buenos Aires, na Argentina e alguns participantes tiveram as passagens canceladas por conta do imprevisto. Por essa razão, a Record teve um grande prejuízo financeiro.

Contudo, ainda não se sabe a data certa para retomada das gravações, mas devem voltar até o final deste mês. Além disso, Tom Cavalcante também teria sido surpreendido com o quadro de saúde agravado deste familiar.

Vale lembrar que alguns nomes já foram confirmados para essa edição, como o da Mara Maravilha, divulgado exclusivamente por esta coluna. Além disso, outros nomes de peso também já foram confirmados. Dentre eles, o de Silvia Abravanel e o da apresentadora do SBT, Flor Fernandez. E ainda, outra figura bem conhecida na TV, Fernando Rocha. O jornalista já esteve à frente do programa Bem-Estar.

O "Acerte ou Caia" é um formato da Polka, uma produtora argentina. Ao todo, serão exibidos 16 episódios, com 11 pessoas cada. Os participantes do reality irão disputar o prêmio de R$ 300 mil. Ainda faltam outros nomes de integrantes a serem divulgados.