Bárbara Evans revela que filho aguarda vaga em UTI particular

Bárbara Evans usou as redes sociais, nesta segunda-feira (3), para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de Antônio, um de seus filhos gêmeos, de apenas 6 meses. O bebê foi diagnosticado com bronquiolite e precisou aguardar por uma fila de UTI porque todos os hospitais estavam lotados, tanto particulares, quanto públicos.

Em um vídeo publicado no Instagram, Evans explica: "Oi, gente. Tô mais calma, tá tudo bem. Conseguimos uma vaga na UTI... Gente, tanto o SUS, quanto o plano de saúde particular, estão lotados. Como que vai fazer? Ele tem plano de saúde, nós todos temos, mas está tudo lotado. Vai tirar uma criança que também precisa para colocar outra? Não faz sentido".

Contudo, ela ainda acrescenta: "Tem que ficar esperando ter vaga na UTI. Gente, dinheiro não é tudo não. A gente ficou esperando e agora arrumamos uma vaga para ele. Ele já está lá. Eu subi aqui para vir ao banheiro e falar para vocês que está tudo bem. Ele já está sendo monitorado e se Deus quiser logo vai estar de alta".

Por fim, ela disse:Passei só pra mostrar minha carinha pra vocês...Amigos, como falei, tem muita mensagem no meu WhatsApp, no meu Instagram, não tô conseguindo responder. Mas era mais aquela angústia mesmo de não ter UTI, sendo que a criança estava precisando. Mas o pessoal do hospital foi solícito, a gente organizou e deu certo, respeitando todos, todos temos os direitos iguais, e é isso".

Nas redes sociais, internautas escreveram: Essa menina mudou muito , que leveza no modo de falar , mesmo triste ela consegue passar tranquilidade!!! Estimo melhoras ao seu bb. Que bom que conseguiu o leito. Que o bebê se recupere logo".

