Anitta diz que abriu mão de métodos contraceptivos

Anitta fez uma revelação polêmica durante entrevista no no podcast “On Purpose with Jay Shetty”. A artista contou que não faz mais uso de anticoncepcional como pílulas e DIU por conta de problemas na saúde.

A decisão, conforme revelada pela cantora, foi tomada após notar diversas alterações no humor e na saúde, que afetavam a sua rotina drasticamente. “Os hormônios do anticoncepcional causaram perda de cabelo, loucura na minha pele, mudanças bruscas no humor”.

Contudo, a artista acrescentou em seguida: “Eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada. Era uma montanha-russa e eu não queria mais isso”. “Perto da menstruação, eu só queria dormir. E agora estou estável e consigo sentir a diferença. Demorou mais de um ano pra deixar de sentir os efeitos do anticoncepcional."

Além disso, a cantora afirmou: “Eu pensava que não é algo natural, sabe? E não é justo se você parar pra pensar, né. Por que apenas a mulher precisa sofrer nessa situação? Precisa ser uma decisão dos dois lados, prevenção e cuidado dos dois. Não deveria ser responsabilidade apenas da mulher. Se fosse o homem engravidando, seria muito diferente. As leis seriam diferentes. Os métodos seriam diferentes".

Por fim, Anitta fez um desabafo: “Eu tinha um DIU de cobre que fazia muito mal para o meu útero, era muito sangue e é pior para a endometriose. Hoje em dia, uso apenas camisinhas. Elas existem por um motivo, e rezo para Deus, falo com o universo para avisar quando será o momento. Eu consigo sentir, sabe?"