Agustin Fernandez celebra sucesso de vendas de novo perfume de Bolsonaro: "superou expectativas"

Agustin Fernandez conversou com exclusividade com a Coluna Mariana Morais e deu detalhes sobre o lançamento de um novo perfume, da sua marca, assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A fragrância com cheiro amadeirado foi batizada com o nome “Mito”.

O maquiador abriu o jogo sobre a repercussão do lançamento. "O tamanho da repercussão e também as vendas, superaram as minhas expectativas. No primeiro lançamento esgotaram todos os produtos, mas eu já sabia que as pessoas compravam produtos deles porque eu já tinha lançado primeiro a Michele. Eu já tinha feito pesquisa de mercado, já tinha feito enquete nas minhas redes sociais, nos stories, então a gente lançou um produto que as pessoas pediram, com a identidade visual que as pessoas esperavam, e construímos a história do perfume, que é uma história real, né?".

Em seguida, Agustin deu detalhes sobre características da fragrância. "O perfume, ele traz sofisticação, elegância. Ele é um perfume mais encorpado, tem tudo a ver com a jornada do Bolsonaro, como ele se apresenta. E acho que a melhor parte é que ele está amando essa nova fase que ele está, ele realmente está curtindo e está feliz".

Contudo, o maquiador também falou sobre a experiência dele nesse mercado. "Minha marca tem 10 anos de mercado, já tive vários produtos virais, e então já estou acostumado com isso. É só fazer um bom planejamento estratégico que os produtos viralizam. Às vezes você consegue criar uma trend dos produtos".

Por fim, Agustin Fernandez acrescentou sobre a contribuição que conseguiu fazer para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul: "Sempre imaginei que a minha empresa seria um canal de prosperidade para minha família e para as pessoas que eu amo". "Este mês, a gente já destinou R$ 200 mil para o Rio Grande do Sul. A gente está comprando um bote para doar para o Marajó, que custa cerca de R$ 180 mil. Vamos contribuir também com a criação de um posto de saúde que está faltando fazer, colocar energia elétrica, energia solar, fazer uma sala de vacinação e uma área de lazer também, acho que com futebol".