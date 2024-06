Wanessa Camargo abre intimidade ao falar de reencontro com Dado Dolabella

Wanessa Camargo abriu o jogo sobre seu relacionamento com Dado Dolabella. O romance conturbado foi marcado por idas e vindas. O casal, que havia reatado o relacionamento após 18 anos separados, em outubro de 2022, chegou a terminar novamente após a saída da cantora do 'BBB 24'. Mas agora, finalmente parece que está tudo bem.

Em entrevista ao Jornal Extra, Wanessa explicou: "Foram 18 anos sem contato. É muito louco para nós dois também. O reencontro trouxe sentimentos adormecidos e que voltaram com uma força surreal. Foi mágico. É interessante observar que estou lidando com a mesma pessoa, mas não é o mesmo Dado. Ele me disse: “Nossa, sua voz mudou”. E eu respondi: “A sua continuou a mesma. Já os seus cabelos...”

Contudo, a artista ainda acrescentou: "Estamos revivendo detalhes. Outro dia, na hora de dormir, ele pegou na minha orelha, como fazia lá atrás. E isso bateu. Também estamos diferentes pela vida. Nós dois somos pais. Isso muda. O Dado, então, se transformou da água para o vinho. Ele virou vegano. Eu o reencontrei plantando uma horta, veja que coisa linda. Nós nos reencontramos no nosso foco no bem-estar, no autoconhecimento. É e não é um relacionamento novo".

Entretanto, Wanessa também falou sobre o término após a saída do realiy. "Tive essa atitude pelo turbilhão de informações que recebi (ao sair do programa). Não conseguia processar. Precisava ter tempo para olhar o que foi dito e tomar minha própria decisão. Depois, nós dois voltamos a conversar. Quando existe amor, vontade de ficar junto, evoluir o relacionamento, vale a pena retomar. A gente ainda tem muita lenha para queimar. Claro que fizemos mudanças, ajustes, definimos espaços, tudo para acrescentar para nós dois. É o que a maturidade traz".



Por fim, a cantora disse: "Estamos inspirando muita gente. Todo mundo tem um amor mal resolvido na história, não é? Eu já fui muito preocupada com a opinião dos outros. Quando me separei, eu sabia que seria julgada, ninguém ia entender, e decidi ligar o botão do... É como aquela frase pronta: Ninguém paga as minhas contas".



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ?Δ?Ø (@dadodolabella)