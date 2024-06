Pepita Rodrigues, mãe de Dado, processa Luana Piovani

Ela não para de causar! Luana Piovani vai enfrentar a mãe do ex-namorado Dado Dolabella, na Justiça. Dessa vez, a acusação partiu da dona Pepita, que nega ter sofrido agressões por parte do filho, como afirma a apresentadora.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, a mãe de Dado Dolabella chegou a registrar uma queixa na delegacia, afirmando que as declarações de Luana Piovani são falsas e prejudiciais a todos os membros da família.

Em depoimento, Pepita garante que o caso de violência doméstica jamais aconteceu. "Ela me caluniou em rede social falando que meu filho me bateu e isto nunca existiu. Ela disse que liguei para ela para falar que meu filho me bateu e nunca nenhum filho levantou a mão para mim", afirmou Pepita no documento.

Entenda o barraco

O imbróglio entre os envolvidos começou após Piovanni relatar para os seus milhões de seguidores nas redes sociais que recebeu uma ligação de Pepita informando que Dado havia cometido agressão contra ela.

Ainda segundo a ex-mulher de Pedro Scooby, após o episódio de violência, Pepita teria entrado em contato com a então nora para pedir ajuda. Contudo, a mesma nega com todas as letras a versão da apresentadora.

Caso de polícia



Vale lembrar que, Luana Piovani e Dado Dolabella eram noivos quando, em 2008, a atriz o denunciou o ator. Câmeras de segurança registraram o momento em que Luana leva um tapa dele em uma boate, no Rio de Janeiro. Além disso, o músico também empurrou a camareira da atriz.

Dolabella foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em 2013 pela Lei Maria da Penha, mas a sentença foi anulada na sequência porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que não houve violência doméstica.

Em novo desabafo, Luana Piovani expôs que Dado Dolabella agrediu até a própria mãe, que um dia chegou a ligar pra ela relatando. Comentou também sobre o que chamou de burr0s que ficam falando sobre ela ter traído Santoro quando namoravam e tinham 20 e poucos anos pra tentar… pic.twitter.com/HQ1lrKo4d8 — Dan Pimpão ?????‍???? (@DanPimpao) January 12, 2024