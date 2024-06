Neymar sobre mais um ano sem Bola de Ouro: "tive azar"

Ela ainda não veio! O jogador Neymar falou sobre passar mais um ano sem conquistar a tão sonhada e desejada, entre o mundo do futebol, a Bola de Ouro. Durante uma entrevista, o atleta citou alguns possíveis motivos que contribuíram para que, lamentavelmente, a conquista não viesse.

Apesar da fama de cair nos gramados, a torcida brasileira nunca deixou de acreditar no craque. Na noite da última segunda-feira (2), aconteceu o leilão beneficente, em prol do Instituto Projeto Neymar, e o atacante do Al Hilal falou em detalhes sobre o assunto.

Além das lesões, o menino Ney acredita ter tido azar nos gramados. "Tive um pouco de azar, pois ando me machucando gravemente há seis anos. Essas lesões me prejudicaram. Ficar longe do gramado é muito ruim. Nunca fiquei tanto tempo longe, foi uma lesão muito grave.", disse ele.

E continuou explicando os reais motivos da frustração. "Tive que ficar 11 meses parado, tive que operar. Então, acho que isso deu uma prejudicada, mas o futebol não foi injusto, muito pelo contrário, o futebol me deu tudo o que eu tenho hoje.", explicou o craque.

Web reage às palavras do craque

Nas redes sociais, internautas dividiram as opiniões. "Azar não, colheita de tudo que você plantou, festas, traições, polêmicas, muita coisa negativa que afeta a parte física e psicológica, e atrapalha no rendimento de qualquer atleta de alto nível.", citou um usuário.

"A vida é dele, não ganhou a bola de ouro e ele não tá ligando. Então deixem de chatice e parem de criticar algo que não faz parte da vida de vocês e sim da dele", defendeu outro internauta dos inúmeros ataques contra o atleta.

Vale lembrar que, desde a primeira aparição de Neymar entre os melhores do mundo, a melhor colocação do atacante no ranking foi o terceiro lugar entre os anos de 2015 e 2017, enquanto em 2019 e 2022 o jogador não foi indicado ao prêmio.