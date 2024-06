Deborah Albuquerque tenta puxar tapete de influencer e é demitida da Record

Deborah Albuquerque foi demitida pela Record após protagonizar uma série de desentendimentos e climões nos bastidores da emissora. A apresentadora, que teve uma breve passagem na empresa, havia sido contratada em abril para participar do elenco do 'Link Podcast'.

Segundo o jornalista Leo Dias, a apresentadora teria tentando queimar o filme da blogueira Ju Nogueira, para que dessa forma, conseguisse assumir a posição da influenciadora no programa. Acontece que, essa ambição teria desagradado a direção da Record.



Além disso, Deborah Albuquerque teria feito outras inimizades durante sua passagem na emissora. A apresentadora também teria criado problemas com os produtores do programa. Contudo, também há relatos de que a jornalista teve dificuldades para respeitar a hierarquia e não tinha um bom relacionamento com outros apresentadores.



O climão ficou tão insustentável que a Record teria optado por mandar Deborah Albuquerque embora. Isso mesmo, a apresentadora foi demitida. Vale lembrar que o jornalista Gabriel Perline já tinha cantado a pedra das tentativas de puxada de tapete feitas por Deborah.

Entretanto, Deborah negou em um primeiro momento que tivesse sido demitida da emissora. A Record confirmou o desligamento, através de nota. “A Record Entretenimento confirma a saída de Deborah Albuquerque em comum acordo entre as partes. O Link Podcast agradece a Deborah pela parceria e está aberto para projetos futuros”.