Maiara e Hugo: Saiba detalhes do novo romance

O amor está no ar! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Maiara, que faz dupla com Maraisa, e Hugo, que faz dupla com Guilherme, estão juntinhos. O casal foi visto de mãos dadas chegando no leilão beneficente do jogador Neymar, na última segunda-feira (3).

Ainda de acordo com a colunista, os dois começaram a se conhecer melhor durante a gravação do DVD da dupla VH e Alexandre, que aconteceu no final de março, no interior de Goiás. Mas o envolvimento entre os pombinhos vem esquentando de algumas semanas para cá.

Além disso, mais detalhes foram revelados. Segundo fontes próximas ao casal, Hugo costuma ser mais reservado, enquanto Maiara estaria dando sinais de estar, como diz uma das composições da dupla, "apaixonadinha".

Nas redes sociais, o casal chegou a trocar figurinhas de coração após uma postagem da cantora em seu perfil. Na publicação, Maiara, que aparece com a perna entrelaçada ao cantor, diz ser a elegida para cumprir o seu maior papel que é levar amor.

Vale lembrar que, o último relacionamento da cantora com o também sertanejo Matheus Gabriel durou apenas 4 meses. Na época, a cantora não revelou o motivo do fim, mas deixou claro que ambos decidiram seguir caminhos diferentes.