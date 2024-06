Peeling de Fenol: Veja famosas que já fizeram procedimento que levou jovem à morte

Recentemente, o peeling de fenol, procedimento estético que exige cuidado extremo após sua realização, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A técnica, que promete rejuvenescer o rosto em até 20 anos, resultou em complicações que levaram o jovem Henrique Silva Chagas, de 27 anos, à morte.

O rapaz realizou o procedimento na clínica de uma influenciadora digital chamada Natalia Becker, que desativou suas redes sociais após o caso ganhar destaque na mídia. O estabelecimento, inclusive, foi fechado pela Anvisa, que identificou a realização de procedimentos estéticos em desacordo com a legislação vigente.

Apesar de ser um procedimento estético pouco falado na internet, algumas famosas já aderiram à técnica, como é o caso da ex-Fazenda, Denise Rocha. A Furacão da CPI, como também é conhecida, ficou praticamente irreconhecível após a realização do procedimento, que a rejuvenesceu de forma surpreendente.

Outra personalidade da mídia que aderiu ao Peeling de Fenol foi a polêmica influenciadora trans, Roma Gaga. Ela, inclusive, chegou a ser comparada com Andréa Nóbrega, após o resultado do procedimento.









Uso indiscriminado do Fenol

O Peeling de Fenol possui uma característica muito forte, que atinge camadas profundas da pele, além de exigir uma habilidade profissional muito grande, devido a sua complexidade. Contudo, o que pouca gente sabe é que existem variações na concentração do peeling de fenol.

“Essas variações existem para proporcionar ao paciente e ao profissional maior segurança durante e após o tratamento”, explica a especialista Isrraela Macena. Segundo a profissional, a técnica vem sendo aplicada com alta concentração da substância.

“Infelizmente, o que temos acompanhado são procedimentos de alta concentração de fenol sendo realizados indiscriminadamente, sem qualquer preocupação com a saúde e com a vida do paciente. Fenol de alta concentração exige uma bateria de exames prévios e não pode ser realizado em consultório por qualquer profissional”, destaca Isrraela.

O peeling de fenol entrava muitos benefícios e resultados incríveis quando o objetivo é trazer de volta a jovialidade da pele, mas por ser um peeling de alta toxicidade, trabalhar com ele em baixas concentrações traz mais segurança podendo dessa forma ser realizado em consultório com total segurança.