Ex-namorada de Lucas Pizane aponta indícios de traição

Beatriz Esquivel alfinetou o ex-namorado, Lucas Pizane, nesta quarta-feira (5), através das redes sociais. A influenciadora insinuou que descobriu um novo affair do ex-brother através de sonho e intuição. A indireta surgiu após o ex-bbb compartilhar alguns registros ao lado da ex-sister Giovanna.



A ex-namorada de Lucas compartilhou um vídeo nos stories do Instagram em que mostra a cena de uma mulher dormindo, com o texto “ele nunca vai descobrir”. Também aparece escrito: “sonhei com todos os detalhes”.



Além de compartilhar o vídeo, Beatriz ainda escreveu que ela vivia em parceria com as próprias intuições e sonhos. Internautas apontaram que se tratava de uma indireta dando a entender que Esquivel já sabia da aproximação do ex-namorado com outra mulher.



Vale lembrar que Lucas Pizane está no São João da Thay, tem publicado algumas fotos, em clima de intimidade, com a ex-BBB Giovanna Lima. Os registros causaram burburinhos e fãs estão especulando que os dois estariam vivendo um affair.



Nas redes sociais internautas comentaram: "Esse BBB está formando mais cornas do que ex-participantes". "Já vou seguir ela para deixar mais uma ex-namorada, mais famosa do que os homens que participaram do reality". "Agora já sabemos pq ela terminou".

