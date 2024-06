Chiquinho Scarpa é processado após acusação de calote

que não gosta de pobre. No entanto, segundo divulgado pelo jornalista Daniel Nascimento, o empresário teria recorrido mais uma vez em um processo judicial, após ser condenado a pagar R$ 133 mil a uma clínica de anestesiologia m



Vale lembrar que a jornalista Fábia Oliveira já tinha divulgado que Scarpa teria feito dez procedimentos no Hospital Sírio Libanês, mas saiu sem pagar por nenhum deles. Contudo, o juiz Fernando José Cúnico, responsável pelo caso, determinou que o empresário pague o valor devido, já que o contrato do plano de saúde de Scarpa não cobre serviços prestados em caráter particular. Chiquinho Scarpa se tornou alvo de críticas após se envolver em uma polêmica daquelas. Isso porque o empresário fez uma declaração um tanto preconceituosa durante o podcast ”Festa da Firma", apresentado pelo humorista Wellington Muniz. Scarpa afirmou que não gosta de pobre. No entanto, segundo divulgado pelo jornalista Daniel Nascimento, o empresário teria recorrido mais uma vez em um processo judicial, após ser condenado a pagar R$ 133 mil a uma clínica de anestesiologia mVale lembrar que a jornalista Fábia Oliveira já tinha divulgado que Scarpa teria feito dez procedimentos no Hospital Sírio Libanês, mas saiu sem pagar por nenhum deles. Contudo, o juiz Fernando José Cúnico, responsável pelo caso, determinou que o empresário pague o valor devido, já que o contrato do plano de saúde de Scarpa não cobre serviços prestados em caráter particular.

No entanto, ao recorrer a decisão anteriormente, Chiquinho alegou: "Pelas cláusulas do meu contrato, todas as despesas decorrentes do internamento são cobertas pelo plano de saúde, inclusive o que diz respeito à anestesia”.



Já na sentença, o Juíz afirmou: “O próprio contrato do plano de saúde indicado pelo réu prevê que os honorários médicos têm cobertura, mas com a ressalva de que essa cobertura se dá 'exceto quando em caráter particular”. "Não é a primeira vez que o réu se valeu dos serviços prestados pela autora”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos ???? (@alfinetei)