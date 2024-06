Beatriz Reis abre o jogo sobre afastamento de Alane Dias

Fim da amizade? A ex-BBB Beatriz Reis abriu o jogo sobre o afastamento da amiga e também ex-BBB, Alane Dias. As ex-sisters estiveram, recentemente, na festa de São João da cantora Juliette. Mas, segundo a cantora Tília, Bia do Brás e a atriz, que eram inseparáveis dentro da casa mais vigiada do Brasil, passaram o evento todo praticamente distantes uma da outra.

Na última quinta-feira (6), Beatriz Reis marcou presença no evento mais cobiçado das celebridades da internet, o São João da Thay, e esclareceu algumas dúvidas sobre a relação com Alane Dias. Bia, que deixou o BBB antes de Alane, falou em detalhes o que de fato está acontecendo.

"A gente está normal, inclusive, ela me ligou por chamada de vídeo ontem, a gente se fala sempre. No BBB combinamos muitas viagens, mas quando a gente sai é um turbilhão de coisas, e cada um do elenco é de um extremo diferente do país", disse ela.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as falas da sister. "Eu tenho amigas do colégio, a gente se vê uma vez por ano e amizade é a mesma", comentou um seguidor. "Gente, ela tá dando cambalhota aí na festa ou só no BBB?", brincou outro usuário.

Vale lembrar que, durante a edição 24ª do BBB, Beatriz e Alane protagonizaram momentos inusitados. No reality, elas formaram uma das duplas mais queridas pelo público. Após a eliminação da vendedora do Brás, Alane chegou a precisar ser consolada pelos brothers.