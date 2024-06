Mbappé compra mansão de R$ 60 milhões do jogador Kaká

Ele tem bom gosto! O jogador francês Kylian Mbappé, recém-contratado pelo Real Madrid, está de casa nova, ou melhor, mansão nova. O imóvel, que custou o valor equivalente a R$ 63 milhões, também já serviu de moradia para o craque brasileiro Kaká.

Segundo informações da imprensa espanhola, a mansão tem uma área construída de 1.200 metros quadrados distribuídos por sete quartos, 11 banheiros, terraços, sala de cinema, jacuzzi, piscina interior e estacionamento coberto com lugar para seis carros.

Além disso, o imóvel fica próximo do bairro nobre de La Finca, avaliado como um dos mais seguros de Madri. O local ainda recebe o apelido de "Beverly Hills espanhola". Além do jogador Kaká, a mansão já pertenceu ao atleta Gareth Bale, que também atuou no clube.

Saída do PSG

Recentemente, durante uma coletiva de imprensa, Mabappé esclareceu algumas questões envolvendo a repentina saída do clube Paris Saint-Germain, na França.

“No PSG não fui infeliz, dizer isso seria cuspir no prato que comi. Há coisas que me deixaram tristes, mas há coisas que não podem ser mostradas porque eu era um líder e não se segue alguém que está deprimido", disse ele.

Sem entrar em detalhes, o atleta ainda afirmou haver coisas que o deixaram triste. "Seria meio canalha chegar e dizer que fui infeliz no PSG, mas houve coisas que me deixaram triste e não me contentaria com mais um ano assim”, comentou o astro.