Mastopexia: veja famosas que se submeteram ao procedimento estético

Queridinho das famosas! A mastopexia, procedimento conhecido por levantar as mamas junto com a inserção de prótese de silicone para dar volume nos seios, tem sido cada vez mais procurada por mulheres que querem melhorar a flacidez na área.

Vera Viel, esposa do Rodrigo Faro, compartilhou nas redes sociais que decidiu realizar o procedimento."Há 17 dias passei por uma cirurgia de mastopexia com troca de prótese de silicone com o @drregisramos e estou muito feliz com o resultado", disse.

Contudo, além de Vera, outras famosas também já se submeteram a mastopexia, como a Karoline Lima, Juliette, Suzanna Freitas, a influenciadora Maria Lina, Viviane Araujo, a ex-BBB Letícia Santiago, além de Gkay e Viih Tube.

No entanto, muitas mulheres ainda confundem a mastopexia com a mamoplastia. O cirurgião plástico Regis Ramos, dá detalhes sobre o procedimento: "A mastopexia com prótese é um procedimento cirúrgico que combina a elevação das mamas (mastopexia) com o aumento do volume mamário através da inserção de prótese de silicone. Esse procedimento é indicado para mulheres que desejam corrigir a flacidez e a queda das mamas, ao mesmo tempo em que buscam aumentar o volume e a projeção dos seios".

Além disso, o dr. Regis falou sobre as vantagens do procedimento: "A mastopexia com prótese inclui a melhora da forma e da posição das mamas, a correção da ptose mamária (queda dos seios), o aumento do volume mamário de forma natural e proporcionando um aspecto mais jovem e firme aos seios. Além disso, a combinação da mastopexia com a colocação de prótese de silicone pode proporcionar resultados mais satisfatórios em comparação com os procedimentos realizados separadamente. Além disso, a paciente pode ficar livre do uso do sutiã".