Filho de Bárbara Evans passa mal e é levado para UTI isolada

Bárbara Evans usou as redes sociais para desabafar sobre o quadro de saúde do filho. A atriz contou que Antonio precisou ser transferido para uma UTI, nesta sexta (7), isso porque o bebê passou mal a madrugada inteira, com dificuldades para respirar.

Evans explicou: "Vão fazer exames de manhã e à noite todos os dias". "Ele precisou ser transferido para uma UTI pediátrica isolada. Passou a noite bem mal, a saturação ficava entre 87 e 88. Tentaram regular o cateter, mas ele não respondia mais".

Contudo, por conta do quadro de saúde delicado, os médicos decidiram alimentar Antonio através de uma sonda com ventilação não invasiva (VNI). "Vão fazer exames de manhã e de noite todos os dias para ver se ele está respondendo a esse aparelho", informou a modelo.

Em seguida, a influenciadora ainda lamentou: "Se não, ele (Antonio) terá que ser entubado". Logo depois, ela acrescentou: "Fizeram agora o exame que é chamado de gasometria e, graças a Deus, ele está reagindo muito bem”.



Por fim, Bárbara disse: “Mas terá que repetir sempre para ver a evolução e o que é necessário ser feito. Temos muitos profissionais maravilhosos cuidando dele! E logo ele estará 100%. Até agora ele está se saindo muito bem e reagindo maravilhosamente bem ao aparelho. Continuem orando por ele".