Dado Dolabella revela que Wanessa Camargo faz uso de Canabidiol

Segredinho de casal! O Dado Dolabella revelou que a cantora Wanessa Camargo usou canabidiol - substância química da planta Cannabis, popularmente chamada de maconha ou cânhamo. Segundo o artista, Wanessa recorreu ao óleo após sentir fortes dores no corpo.

Durante uma entrevista, Dado contou que a cantora tinha preconceito com a substância. "A Wanessa tinha muito preconceito com o canabidiol. Eu já uso o óleo há muito tempo por conta da recuperação celular, porque ele é anti-inflamatório. Quando fomos deitar, ela começou com dor de barriga, se contorcendo de dor", começou ele.

"A Wanessa não toma nenhum medicamento que ela não conhece, porque ela tem medo de dar uma reação. E ela nunca tinha tomado óleo de canabinol. E eu falei para ela: Amor, só tem o CDB aqui. E ela falou que não ia tomar. Aí teve uma hora que ela não aguentou a dor, pegou e tomou duas gotinhas", detalhou o cantor.

Adeptos ao "remédio"

Na sequência, o artista contou que além de Wanessa, ele também é adepto ao medicamento. "Agora ela não tira da bolsa", disse ele que faz uso da substância para tratar a ansiedade. "Quando estou muito ansioso. Aí relaxo e fico de boa", descreveu o ator.

Vale lembrar que, O canabidiol é indicado para o tratamento de Alzheimer, Parkinson, dores crônicas e problemas de saúde mental, como estresse, ansiedade e insônia. Contudo, por serem necessários mais estudos, a utilização nestas condições ainda não está aprovada em vários países.