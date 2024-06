Xamã e Sophie Charlotte: Detalhes do affair nos bastidores de Renascer

Depois de viver um breve romance com a atriz Mel Muzzillo, o cantor Xamã engatou um affair com outra artista que também está no elenco da novela "Renascer", da TV Globo. O envolvimento entre os dois vazou na mídia nesta semana, através da colunista Fábia Oliveira e, agora, a coluna Mariana Morais te conta detalhes dessa relação.

Xamã e Sophie Charlotte até tentam ser discretos, mas na Globo tem os "Bocas de Sacola" que veem tudo. Por exemplo, por trás das câmeras, a aproximação entre eles começou com caronas para casa. Primeiro ela pegando uma carona com ele, e depois ele com ela. Mas, apesar de recente, a pegação entre os dois está de vento em popa.

Além de estarem sempre deixando as gravações juntinhos no carro um do outro, eles começaram a chegar juntos também. Contudo, visando evitar burburinhos, eles vêm tentando despistar a chegada aos Estúdios Globo juntos. A coluna soube que eles têm entrado pela Portaria 3, mas um entra primeiro e o outro só começa a entrar cerca de 10 minutos depois para não ficar na cara que estão chegando juntos.

Em Renascer, Sophie dá vida à personagem Eliana, que começou a ter um caso com o personagem de Xamã, o Damião. Sophie, inclusive, segue solteiríssima desde o fim do casamento com o também ator Daniel de Oliveira. O fim do relacionamento foi confirmado em abril deste ano.











Xamã garanhão de Renascer

Para quem não sabe, desde que começou a gravar a novela, Xamã tem abalado os corações nos bastidores da novela. E não estamos falando somente das colegas de elenco. O ator e cantor tem balançado desde as moças envolvidas na produção de Renascer até as atrizes. Ele, inclusive, já ficou com uma das funcionárias que trabalham nos bastidores do folhetim, porém, vamos preservar o nome e função da moça para não prejudicá-la.