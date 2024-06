Jojo Todynho vai passar por cirurgia plástica; Saiba detalhes

Jojo Todynho usou as redes sociais para revelar que vai se submeter a novas cirurgias plásticas. A influenciadora, que já perdeu 53 kg, após realizar uma cirurgia bariática, tem adotado um novo estilo de vida com dieta e treinos.

Em um vídeo descontraído, Jojo Todynho conversa com os fãs e mostra seu atual decote. Logo em seguida, ela declara:"Eu já falei para o meu cirurgião para ele botar meu peito na bandeja, coisa linda aqui. Uma coisa, 'tchan', toda na lipo HD."

Contudo, a influenciadora comenta sobre uma promessa que tinha feito aos seguidores, após começar a compartilhar a rotina intensa de treinos. "É, eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia, vai ser pela cirurgia mesmo. Buenas tardes".

A funkeira realizou uma cirurgia bariátrica em setembro de 2023. Nas redes sociais, os fãs seguem elogiando o foco de Jojo. "Não é questão de ter dinheiro, vai muito além. Ela tem é força de vontade". "Uau, é notório ver que a Jojo mudou realmente o estilo de vida, não somente o corpo".

Além disso, alguns internautas ainda falaram sobre a declaração da cantora de que fará novos procedimentos cirúrgicos. "Mesmo que seja com cirurgia, mas ela realmente se esforçou pra emagrecer, olha a diferença do corpo dela hoje para o corpo dela antes". "A parte dela ela tá fazendo. Agora que venham as mãozinhas mágicas dos cirurgiões".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos ???? (@alfinetei)