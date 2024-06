Eliana se pronuncia pela primeira vez sobre ida para a Globo

Será que ela vem mesmo? A apresentadora Eliana se pronunciou pela primeira vez sobre a sua ida para a TV Globo. A artista deixa o SBT de Silvio Santos neste mês e deve apresentar um novo programa na casa dos Marinho.

Nas redes sociais, Eliana respondeu um seguidor que torcia pelo sucesso dela na TV Globo. Na sequência, a apresentadora agradeceu. "Eliana que você tenha muito sucesso na TV Globo. Chegou o seu momento loira, novos desafios. Você vai brilhar muito", escreveu um fã. Usando uma figurinha de coração, a artista disse: "Muito obrigada".

A web parece não ter aprovado a saída da artista para uma nova emissora. "Não combina, ela é a cara do SBT", escreveu um usuário. "Só torço para que ela não vire 'plebeia' na Globo, sendo que saiu do SBT como 'rainha'", disse outro internauta.

Além das críticas, teve quem apoiasse a loira. "Ela vai poder dizer que passou pelas 3 maiores emissoras do país, e é a única do trio de loiras que permaneceu no ar ininterruptamente. Eu acredito que seja apenas pelo marco na carreira, porque dinheiro ela tem pra se aposentar", enalteceu um fã.

Saída polêmica do SBT

Eliana deixa a emissora em meio a rumores de desentendimentos envolvendo Patrícia Abravanel. Fontes próximas as apresentadoras apontam uma possível rixa entre elas, o que teria motivado Eliana a não renovar o contrato com a casa.

Vale lembrar que, Eliana gravará seu último programa no SBT, na quarta-feira (12). O contrato da apresentadora com a emissora se encerra nos próximos dias, quando ela deixará de trabalhar na empresa de Silvio Santos após 15 anos.

Em entrevista, Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre a saída de Eliana do SBT:



"Ela não vai para a Record. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão, eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio que eu não saio do SBT por dinheiro, mas se pisassem no meu pé, sim" pic.twitter.com/ZWSpPRS0aj — Me Conte Já! (@MeConteJa) June 9, 2024