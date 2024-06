Cauã Reymond e vizinhos vão à delegacia após morte de cachorro por envenenamento

Cauã Reymond deve comparecer a delegacia, ainda nesta semana, para registrar um boletim de ocorrência, após seu cachorro ser envenenado e morto. Além do cão do ator, outros 40 animais que também residiam em casas na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, deram entrada em clínicas veterinárias com sintomas de intoxicação.

Outros tutores que também tiveram animais de estimação contaminados, acreditam que exista algum produto tóxico, para matar ratos e plantas, sendo depositados em canteiros do bairro. Contudo, uma parte das vítimas insiste na hipótese de que os envenenamentos possam estar sendo propositais.

No caso de Cauã, o ator revelou que seus cachorros foram envenenados ao comerem carne com chumbinho. O alimento teria sido jogado no quintal da casa onde vive e acredita que o objetivo possa ter sido uma tentativa de assalto. Romeu, rottweiler, do artista veio a óbito, já a cadela Shakira, está internada.

Reymond usou as redes sociais para agradecer aos fãs: "Fala, pessoal. Tudo bem? Estou aqui para agradecer o carinho de vocês. Foram muitas as mensagens, fiquei surpreso com a quantidade. Não consigo responder uma a uma, mas estou aqui para agradecer. Muito obrigado pela atenção, pelo cuidado, por tudo”.

Por fim, ele acrescentou: “Mando também aí uma energia positiva, muito carinho, desejo tudo de bom para as famílias e pessoas que também perderam seus bichinhos. É muita maldade isso. Para quem quiser saber da Shakira, minha cachorrinha, ela está se recuperando, mas ainda está internada. Então vamos fazer um pensamento positivo para ela sair dessa”.