YouTuber de 24 anos é eleito deputado: "não sei nada de política"

Inacreditável! O influenciador Fidias Panayiotou, de apenas 24 anos, foi eleito deputado no Chipre, um país localizado no médio oriente da Europa. E detalhe chamou a atenção dos internautas. O jovem destacou não conhecer nada de política.

Segundo o colunista Jamil Chade, Fidias conquistou entre 15% e 18% dos votos, terminando a votação em terceiro lugar e garantindo um dos seis assentos reservados para o Chipre no legislativo europeu, deixando todos surpresos.

Durante a campanha eleitoral, Fidias foi transparente com seus mais de 2 milhões de seguidores e afirmou que nunca havia votado na vida. Além disso, o jovem, que chegou a se apresentar ao pleito, contou que não sabia nada de política.

De acordo com o youtuber, ironicamente, o objetivo era convencer os jovens a participar da vida política. "N unca votei em minha vida e disse a mim mesmo uma noite que, se eu nunca votar e não me interessar, os mesmos nerds sempre estarão no poder, e eu disse 'chega!'", disse ele.

Quem é Fidias?

O Influenciador ficou famoso depois de lançar, em 2019, uma campanha pela qual ele tentaria abraçar Elon Musk. Em 2023, viajou pela Índia e Japão com um desafio: não levar dinheiro e mendigar. Hoje acumula cerca de 2,6 milhões de seguidores na web.