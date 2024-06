Kleber Bambam desmerece Juliette, Sabrina e Grazi e diz ser maior que elas

Está se achando! O ex-BBB Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, desmereceu o sucesso de alguns participantes do reality show, incluindo Sabrina Sato, Grazi Massafera e Juliette. Além disso, o fisiculturista disse ser o maior participante da história.

Durante a sua participação no programa 'Sensacional', da Rede TV, na última quinta-feira (6), Bambam não poupou as palavras e soltou o verbo quando questionado pelo fenômeno conhecido como Juliette, a campeã do BBB 21.

"A Juliette eu não conheço, só falei que ela não é um fenômeno. É simples: ela tinha 32 milhões de seguidores, hoje tem 30, já perdeu 2 milhões, começa por aí. Ela não é maior do que eu nem aqui nem na China. Tenho certeza de que, a cada dez porteiros de prédios, nove não sabem quem é ela", disparou ele.

E continuou: "Estou nessa história há 22 anos, sei quem vai durar, são poucos. Quem durou? Sabrina, Grazi Massafera e Kleber Bambam. Qual o maior de todos? Kleber Bambam. Não é porque sou eu falando de mim, a história fala por si", disse ele, humildemente.

Internautas debocham

A web, que não perdoa nada, reagiu com os comentários sarcásticos e debochados. "Disse ele com 5 milhões de seguidores, e a Juliette com 30 milhões", comentou uma internauta. "Todo mundo conhece a Juliette, a Sabrina, e a Grazy. Poucos conhecem o Bambam", comentou outro usuário aos risos.