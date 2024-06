Matteus e Isabelle revelam detalhes da primeira vez do casal

Matteus Amaral e Isabelle Nogueira abriram o jogo e deram detalhes sobre a primeira noite de intimidade do casal fora do 'BBB 24'. Os dois começaram a se envolvem no final do reality e até então, evitaram expor momentos quentes dentro do programa.

Em entrevista ao jornal Extra, a ex-sister revelou:"Logo que saímos, nos encontramos no hotel, ficamos um pouco juntos, mas era uma correria, sempre tinha muita gente. Conseguimos nos conectar na primeira vez que ele foi a Manaus (no início de maio)". Sobre o ato íntimo, ela ainda acrescentou: "Superou minhas expectativas".

Contudo, Matteus disse: "No BBB, não tinha muito o que fazer por conta da exposição. Mas aqui fora foi algo surreal, maravilhoso, bem especial. Bah, sou até suspeito para falar. O que vocês conseguem analisar externamente (a química) é o que acontece internamente".

A influenciadora deu outros detalhes sobre a relação: "Ele ficou na minha casa, moro sozinha. Tivemos momentos incríveis, românticos e privacidade. Minha casa está cheia de roupas dele. Tem sapato, cueca, escova de dente".

Por fim, o ex-brother declarou: "Estamos vivendo algo recente, mas muito intenso". Além disso, Matteus acrescentou: "Fiquei uns dias lá e já estava organizando aqui, ajeitando ali, saía para ver algo que estava faltando no apartamento".

