Boca de 09 pesca tubarão-martelo e é detonado na web

Contudo, em outra rede social, o influenciador ainda publicou um vídeo onde aparece dentro de um barco, reio Braziliense com a roupa suja de sangue. "Relato de um pescador, olha como estou, todo cheio de sangue, tropa. Pesquei muito. Eu pesquei um tubarão-martelo hoje".

Nas redes sociais, internautas criticaram o Boca de 09. "Vacilo total pescando esse tubarão aí! Deixando de seguir". "Coitado do tubarão, erraram feio e ainda postam". “Pesca esportiva. Qual a necessidade, gente? Machucar um animal pra tirar foto?"

Outros ainda acrescentaram: "Está nos Estados Unidos, é livre? É! Mas é uma questão de consciência e respeito, parte de si próprio. Mesmo sendo liberado, não me sentiria confortável!" "Vacilou e muito. Acho que faltou até alguém para te dizer que isso não é legal. É uma espécie ameaçada de extinção. Se tu está em outro país ou não, devia ter consciência sobre as espécies e sobre o que você divulga".



É importante ressaltar que o influenciador está em viagem nos Estados Unidos, onde a pesca é liberada. No entanto, acontece que três espécies de tubarões-martelo estão em risco de extinção e com população em "declínio". Os animais estão listados na na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).