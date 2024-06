Sasha Meneghel afirma ser Nepobaby; Entenda o termo

Sasha Meneghel estreou nesta segunda-feira (10), em São Paulo, sua marca Mondepars. No evento, que contou com a presença de seus pais, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, a estilista abriu o jogo sobre e falou sobre o que achava de ser criticada como 'nepobaby'.

O termo, muito usado por internautas, é uma abreviação de "nepotism baby", em inglês, ou "filho do nepotismo". A expressão é destinada a pessoas que têm pais famosos e por esse motivo, são naturalmente privilegiadas, principalmente profissionalmente.

Após a inauguração da Mondepars, Sasha concedeu entrevista a FFW, e declarou sobre as críticas: "Eu sou a 'nepobaby'! Eu reconheço que eu tenho privilégios, eu tenho privilégio imenso de poder juntar tanta gente aqui, por contatos que, naturalmente, eu recebi na minha vida por ser uma 'nepobaby'."

Contudo, ela ainda acrescentou: "Acho que a minha vida inteira eu recebi (críticas), mas eu tenho recebido muito mais amor e eu sempre olho muito mais para o amor do que para qualquer feedback negativo. E, honestamente, todo feedback é um feedback, desde que seja construtivo!"

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Uma das melhores 'nepobabys' do Brasil. Milionária e low profile que nunca se envolveu numa polêmica. As pessoas que criticam ela é porque são amargas e desprovidas de amor". "Mesmo ela sendo privilegiada, Sasha buscou trilhar o seu caminho profissional e não ficou debaixo da saia da mamãe, foi para o mundo desenvolver seu lado empreendedor". "Ela tem muitos privilégios e reconhece isso, não quer dizer que ela não tenha talento, ela sabe que as portas se abrem muito mais fácil por ser quem é, mas ela só vai ter sucesso se for boa".