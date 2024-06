Bruna Marquezine revela como fez amizade com Zendaya

Mais que amigas, friends! Conseguir uma relação com um ícone internacional é para poucos, mas a estrela do filme 'Besouro Azul' mostrou que esse sonho é possível. A atriz Bruna Marquezine revelou como fez amizade com a artista norte-americana Zendaya enquanto trabalhavam em um evento.

Durante a sua participação em um podcast, Marquezine contou em detalhes como foi a conversa com a celebridade. "Quando eu conheci ela, eu tentei por meio segundo fingir que aquilo era normal para mim. Só que durou, exatamente, meio segundo", começou ela aos risos ao lado da amiga Sasha Meneghel.



Após vibrar com a realização de falar com Zendaya, Bruna temeu não conseguir levar a amizade adiante. "Eu te admiro muito, e eu sei que estou destruindo todas as possibilidades de ser a sua amiga fazendo isso. E ela disse: Não, eu adoraria mais uma amiga", contou ela.

Além de conversarem, Bruna conseguiu uma troca de contato telefônico com Zen. A artista ainda revelou que encontrou novamente com Zendaya e ambas se cumprimentaram. "Eu passei pela mesa dela torcendo para que ela lembrasse de mim", contou Bruna em êxtase relembrando o momento.



Seguindo no instagram

Vale lembrar que, nas redes sociais ambas se seguem, o follow veio depois de Marquezine participar do evento que celebrou os 100 anos dos estúdios da Warner Bros, na Cinema Con, em Los Angeles. Zendaya também estava na celebração e ganhou o prêmio de Estrela do Ano